В Приморье прошла церемония награждения участников профильной смены ВДЦ "Океан" "Энергия Старта"

Во Всероссийском детском центре "Океан" состоялась церемония награждения участников второй профильной смены "Энергия Старта". Победителей конкурсов и активных участников образовательной программы наградили дипломами и подарками. Организатором энергосмены стало АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

"Энергия старта" - это уникальный образовательный проект, в котором школьники за три недели получили знания в научно-технической сфере и смогли применить их на практике.

Программа тематической смены включала познавательные и творческие занятия по энергосбережению, энергоэффективности и энергобезопасности с использованием интерактивных форм обучения. Дети познакомились с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, в ходе дискуссий и пленарных занятий обсудили перспективы развития и модернизации отрасли, приняли участие в мастер-классах по дизайн-мышлению, инженерному творчеству и профориентации. Занятия для школьников проводили эксперты в области энергетики и специалисты АО "ДРСК", ПАО ДЭК, Фонда содействия развития ЖКХ (г. Москва). Кроме этого, специалисты Центра энергосбережения из Токио рассказали школьникам об энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и сохранении ресурсов Японии.

Итог смены подвел Молодежный форум, на котором участники смены представили проекты по внедрению в ВДЦ "Океан" альтернативных источников энергии, разработали ряд энергосберегающих схем по тепло- и электроснабжению лагеря.

На церемонии закрытия авторов лучших проектов наградили дипломами в трех номинациях: "Энергоэффективность без границ: от государственного к частному", "Экология и энергосбережение" и "Прикладное энергосбережение". Также дипломом был отмечен Александр Глушак - лучший игрок товарищеского футбольного матча между командой "Энергия старта" и сборной энергетиков ДРСК и вожатых. Матч, посвященный Чемпионату мира, закончился со счетом 4:3 в пользу команды энергетиков.

Профильная энергетическая смена "Энергия Старта" проходила с 1 июня в ВДЦ "Океан". Ее участниками стали более 100 ребят 13-17 лет из Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые прошли конкурсный отбор. Организатором смены второй год является АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО "РусГидро".