В "Ставропольэнерго" провели единый День потребителя

Ежемесячный прием потребителей, который уже стал традиционным, провели во всех производственных подразделениях и районных электрических сетях филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети").

На встречах с руководством компании и его подразделений потребители получили консультации и разъяснения на интересующие их вопросы, решили ряд проблем. Основная часть вопросов касалась возможностей и условий технологического присоединения к сетям "Ставропольэнерго", технического обслуживания электросетевых объектов, замены проборов учета электрической энергии.

Житель села Ольгино Степновского района обратился с просьбой о рассмотрении возможности увеличения мощности энергопринимающих устройств для ведения личного подсобного хозяйства. Начальник Степновских РЭС Александр Ерышев разъяснил потребителю, что технологическое присоединение при увеличении мощности энергопринимающих устройств осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо подать заявку и подготовить ряд документов. Далее специалисты компании заключат договор и выполнят комплекс необходимых технических мероприятий.

В Туркменских электрических сетях прием потребителей вел начальник РЭС Владимир Бугаев. С вопросом о необходимости замены прибора учета электроэнергии к нему обратилась жительница района Дарья Трегубова. Ее интересовало, нужно ли менять счетчик, если сменился владелец дома. Потребителю подробно объяснили, что замена элекросчетчика необходима лишь тогда, когда истек срок его эксплуатации или поверки. В таком случае прибор учета считается не соответствующим требованиям, предъявляемым коммерческому учету.



Жители Апанасенковского района задавали свои вопросы начальнику Апанасенковских РЭС Геннадию Платонову и главному инженеру РЭС Василию Сокольцову. Жительница села Дербетовка обратилась к ним вопросом о необходимости переноса прибора учета со старой постройки, которую они планируют снести, на новое место. Потребителю был дан исчерпывающий ответ и оказана необходимая помощь.

Всего в рамках Дня потребителя возможностью обратиться напрямую к руководству энергокомпании воспользовались 20 потребителей. Все они получили подробные консультации по возникшим вопросам и смогли совместно с руководителями РЭС проработать алгоритм действий в каждом случае.

В рамках развития клиенториентированного подхода и повышения качества предоставления услуг МРСК Северного Кавказа в 2018 году День потребителя будет проводить ежемесячно каждый второй четверг месяца. Следующее мероприятие намечено на 12 июля.

Стать участником этого мероприятия желающие смогут, записавшись через любой офис обслуживания: пункты по работе с потребителями на базе районных электрических сетей и центры обслуживания потребителей; по телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Северного Кавказа" 8-800-775-91-12; через интернет-приемную генерального директора, действующую на корпоративном сайте МРСК Северного Кавказа (www.mrsk-sk.ru), или посредством функционала интерактивного сервиса "День Потребителя, запись на прием". Уточняющие вопросы по проведению мероприятия можно задать по телефону Контакт-центра МРСК Северного Кавказа: 8-800-775-91-12.