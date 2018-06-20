Системный оператор и телекоммуникационная компания МТС договорились о сотрудничестве по внедрению технологий ценозависимого потребления

АО "СО ЕЭС" и ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве до 2020 года при разработке и внедрении технологий ценозависимого снижения потребления электроэнергии (ЦЗСП).

Целью сотрудничества является организация взаимодействия в области разработки и тестирования технологий агрегированного управления принадлежащими МТС распределенными накопителями электроэнергии, управления электрической нагрузкой центров обработки данных телекоммуникационного оператора и агрегированного управления бытовой электрической нагрузкой "умных домов" потребителей розничного рынка электроэнергии для участия в управлении спросом на электрическую энергию.

В качестве одной из форм сотрудничества планируется организация совместных натурных экспериментов АО "СО ЕЭС" и ПАО "МТС", а также участие телекоммуникационного оператора в пилотных проектах по внедрению ЦЗСП на розничном рынке электроэнергии. Соглашением предусмотрено создание совместной постоянно действующей рабочей группы, одной из первых задач которой станет разработка планов по направлениям сотрудничества.

Участие розничных потребителей в управлении спросом предусмотрено разработанной Системным оператором "Концепцией функционирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в составе ЕЭС России". В мае 2018 г. документ был одобрен рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной технологической инициативы "Энерджинет". Дорожная карта, в свою очередь, была ранее утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 830-р.

О ценозависимом снижении потребления электроэнергии

Экономическое управление спросом на электроэнергию (англ. – Demand Response) или ценозависимое снижение потребления подразумевает добровольное снижение энергопотребления конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением экономической выгоды за осуществление такого снижения потребления.

Demand Response с 2010 г. активно развивается на рынках электроэнергии разных стран. Программы управления спросом внедряются в США, Евросоюзе, Австралии, Новой Зеландии, Китае и других странах.

Механизм ценозависимого потребления впервые включен в состав инструментов регулирования спроса и предложения в ЕЭС России в 2016 г. после выхода постановления Правительства РФ от 20.07.2016 г. № 699 "О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности". Применяемый в России финансово-экономический механизм ЦЗСП позволяет достичь выгоды как участвующим в ЦЗСП потребителям, так и всем покупателям оптового рынка электроэнергии за счет общего снижения цены на рынке в пиковые часы.

В настоящее время в ценозависимом снижении потребления участвует несколько крупных потребителей оптового рынка, среди которых предприятия алюминиевой промышленности, ведется разработка механизмов ЦЗСП для потребителей розничного рынка электроэнергии.