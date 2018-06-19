О ходе обеспечения надежного электроснабжения объектов проведения чемпионата мира по футболу 2018

По итогам пятого игрового дня турнира все 12 стадионов России приняли матчи чемпионата мира, а в Москве на Лужниках и в Сочи на стадионе "Фишт" прошло уже по 2 матча.

Надёжное электроснабжение главных спортивных объектов - стадионов, а также задействованных спортивных и инфраструктурных объектов городов-организаторов и субъектов, размещающих базы команд (предматчевые тренировочные площадки, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы, фестивали болельщиков и т.д.) обеспечивают усиленные группы энергетиков сетевых компаний, работающие в особом режиме, а также организации, эксплуатирующие электрооборудование внутренних сетей и сетей временного электроснабжения стадионов.

Перед каждым матчем персонал и техника проходят тщательную проверку готовности в соответствии со специально разработанными инструкциями и регламентами, учитывающих специфику работы технологического оборудования, особенности требований ФИФА, а также организацию взаимодействия в рамках усиленной схемы эксплуатации

По данным мониторинга электроснабжения объектов чемпионата мира Главного операционного центра (ГОЦ), куда стекается вся оперативная информация о нештатных ситуациях и происходящих событиях на контролируемых объектах и где размещена оперативная группа ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не произошло.

Предпринятые меры по привлечению дополнительного персонала, выполнению необходимого комплекса организационно-технических мероприятий и сформированная к чемпионату мира Система управления электроснабжением позволяют обеспечивать бесперебойное электроснабжение объектов проведения спортивных мероприятий.

Обеспечение высокого уровня готовности обслуживающего персонала к оперативным действиям при возможных внештатных ситуациях и координация взаимодействия - одна из ключевых задач для компаний, осуществляющих внешнее и внутреннее электроснабжение в рамках подготовки к первенству планеты по футболу.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).