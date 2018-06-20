"Т Плюс" испытывает тепловые сети Сыктывкара при помощи мобильной установки

Коми филиал "Т Плюс" провел первую в межотопительном периоде опрессовку тепловых сетей с использованием передвижного автоматизированного комплекса. На плотность и прочность 18 июня были проверены 4,75 км квартальных трубопроводов по улицам Ручейной и Журавского в Сыктывкаре.

Мобильная опрессовочная машина позволяет тестировать локальные участки сетей с высокой степенью точности и безопасности. Процесс занимает меньше времени по сравнению с традиционными испытаниями, при которых теплоноситель с повышенным давлением подается в сеть от ТЭЦ или котельной.

Еще одно отличие - автоматизированная установка моментально реагирует на сигнал о выявленном дефекте трубопровода, что сводит к минимуму риск повреждения дорожного покрытия и выхода воды на поверхность. Для Сыктывкара это особенно актуально, т.к. большая часть теплосетей находится под проезжей частью.

Первые опрессовочные центры поступили на вооружение Коми филиала 4 года назад. "Поначалу с их помощью испытывали квартальные трубопроводы от малых котельных, – рассказал заместитель начальника РТС Сыктывкарских тепловых сетей Антон Руденский. – Сейчас используем и для проверки магистралей. В перспективе намерены применять автоматизированные установки везде, где для этого есть техническая возможность".

Испытания 18 июня показали исправное состояние тепловых сетей от котельной "Госопытная". В ближайшее время с помощью мобильного комплекса будут протестированы квартальные и магистральные трубопроводы в других частях Сыктывкара, а также в Ухте и Сосногорске.

