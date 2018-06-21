Нижновэнерго обеспечил электроснабжение нового жилого комплекса в Богородском районе

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение к электросети жилого комплекса "Окский берег", построенного в Богородском районе Нижегородской области, недалеко от д. Новинки.

Разместившийся на территории площадью 650 га ЖК "Окский берег" является одним из самых масштабных девелоперских проектов в регионе. Он рассчитан на 80 000 человек и включает около 30 000 домовладений и квартир, общественные, административные и бытовые здания. Для их функционирования энергетики предоставили 24 МВт мощности.

Для обеспечения электроснабжения жилого комплекса построена подстанция (ПС) 110 кВ, где установлены два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый. До новой подстанции проложены две воздушные линии электропередачи протяженностью около 2 км. Энергообъекты оснащены противоаварийной и сетевой автоматикой, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

Построенная Нижновэнерго подстанция будет обслуживать не только ЖК "Окский берег", но и ближайшие к нему поселки Кудьма, Кусаковка и Новинки.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. Эта работа позволяет не только ежегодно обеспечивать необходимыми мощностями тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса в Нижегородской области.

По всем вопросам, касающимся подключения к электросети, следует обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33), в офисах обслуживая потребителей в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.