Сотрудники филиала "Мордовэнерго" выявляют хищения электроэнергии

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Мордовэнерго" продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на выявление недобросовестных потребителей электрической энергии.

В ходе проведенных рейдов в мае специалисты-энергетики выявили 15 фактов энерговоровства. Все они зафиксированы у физических лиц.

Наибольшее число незаконных подключений обнаружено в Лямбирском районе, где 3 потребителя незаконно пользовались электроэнергией. По 2 факта выявлено в Ромодановском, Ельниковском и Атяшевском районах. Объем безучетного потребления электроэнергии физическими лицами составил почти 46 тыс. кВт/ч на общую сумму 39,5 тыс. рублей.

По всем фактам энерговоровства составлены акты, соответствующие заявления поданы в органы правопорядка.

Энергетики призывают жителей Республики Мордовия обратить внимание на актуальность проблемы незаконного потребления электроэнергии и сообщать о подобных фактах в ПАО "МРСК Волги" (в т.ч. анонимно) по телефону "горячей линии" 8 800 775 16 42 или в правоохранительные органы.

