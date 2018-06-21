Суд отклонил жалобу "дочки" Siemens по второму делу о "крымских турбинах"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на отказ ей в иске к структурам "Ростеха" об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец — производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") — в четверг просил кассационную инстанцию отменить вынесенное 10 января решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля. Обе инстанции полностью отклонили иск СТГТ. По мнению истца, данное решение принято необоснованно.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, структура "Ростеха") от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ, входит в "Ростех").

"Решения оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", — огласила решение тройка судей.

Позиция суда

Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что удовлетворение иска нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечается в решении суда, основным последствием удовлетворения заявленных истцом требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суд первой инстанции также счел недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы изначально собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. Кроме того, суд отметил, что "у истца не возникло какого-либо умаления материального блага, поскольку, как следует из материалов дела, в части передачи товара и оплаты товара контракт исполнен". Отсутствие негативных последствий для истца, по мнению суда, является одним из свидетельств того, что ответчик не злоупотреблял правом.

Суды двух инстанций ранее отклонили встречные иски самого Siemens и структур "Ростеха" по первому делу, касающемуся тех же турбин. В нем Siemens требовал признать незаконной сделку поставки и вернуть турбины производителю. Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ оспаривали пункты контракта, дающие СТГТ право отказаться от его исполнения при угрозе нарушения санкций ЕС, а также обязывающие покупателя не размещать турбины в Крыму, устанавливая конечным местом поставки Таманский полуостров.

РИА Новости