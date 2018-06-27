Филиал "Чувашэнерго" приступает к реконструкции подстанции 110 кВ "Кугеси"

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Чувашэнерго" начинает реконструкцию высоковольтной подстанции (ПС) 110/10 кВ "Кугеси", расположенной в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Полная стоимость реконструкции составит порядка 342,40 млн рублей.

ПС 110/10 кВ "Кугеси" введена в эксплуатацию в 1978 году. Её установленная мощность на сегодняшний день составляет 20 (2х10) МВА. Работы по реконструкции этого энергообъекта связаны с необходимостью повышения надежности электроснабжения и снижения эксплуатационных затрат за счет замены оборудования, выработавшего свой технический ресурс.

В соответствии с проектом здесь будут проведены работы по увеличению мощности и комплексной модернизации всего электросетевого оборудования. В частности, будет выполнена замена двух силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 общей мощностью 20 МВА на новые общей мощностью 50 МВА. Также будет построено новое блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ. На территории подстанции на стороне 110 кВ установят новые силовые трансформаторы ТДН-25000/110 кВ, элегазовое оборудование и т.д.

Объект также планируется оснастить надежными и современными средствами телемеханики и связи, системой АИИС КУЭ, комплексами микропроцессорных релейных защит, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всего питающего центра и мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Кугеси" значительно увеличит межремонтные сроки, сделает работу подстанции более экологичной, а также повысит её энергоэффективность, что приведет к снижение затрат на эксплуатацию объекта и запас мощности для подключения новых потребителей. Завершить реконструкцию ПС 110/10 кВ "Кугеси" филиал "Чувашэнерго" планирует в 2019 г.