ГК "Меридиан" ведет работы на строительстве ЦКАД в Московской области

Группа компаний "Меридиан" проводит работы по выносу кабельных линий 10 кВ на территории строительства 3-го пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) – самого масштабного инфраструктурного проекта развития дорожной сети Московской области. Заказчиком работ выступает ДСК "Автобан". Протяженность линии, которая принадлежит АО "Оборонэнерго", составляет 1,5 км. Работы ведутся вдоль существующей трассы А-107 ("Бетонка") в деревне Алешино Пушкинского района.

На сегодняшний день специалисты ГК "Меридиан" полностью завершили вырубку лесополосы вдоль дороги, строительные работы и ведут протяжку линии. Всего будет проложено 76 км кабеля.

"Подчеркну, что наша компания занималась и разработкой рабочей документации. Понимая возложенную на нас ответственность и значимость проекта ЦКАД, эта задача была выполнена в кратчайшие сроки. Все решения были успешно согласованы как с заказчиком, так и со строительным контролем, собственниками земель и сетей, администрацией района", – сказал генеральный директор ГК "Меридиан" Алексей Максимихин.