РусГидро проведет профориентационный модуль для одаренных детей

Со 2 по 24 июля 2018 года эксперты РусГидро принимают участие в образовательной программе "Большие вызовы" центра "Сириус" (Сочи). В рамках проекта более 400 старшеклассников из разных регионов России, чьи работы стали лучшими по итогам конкурсного отбора, разработают проекты по 12 направлениям. Одним из них является Современная энергетика. Участники модуля под руководством экспертов РусГидро пройдут обучение основам гидроэнергетики, получат необходимые знания об основном и вспомогательном оборудовании гидроэлектростанции, повысят навыки технического проектирования.

В ходе модуля будет представлен проект, разработанный школьниками под руководством экспертов РусГидро. Он направлен на повышение надежности системы технического водоснабжения гидроэлектростанции, подготовленный под руководством экспертов РусГидро. Испытания разработанной старшеклассниками лабораторной модели позволят подготовить предложения для повышения эффективности эксплуатации действующих гидроэнергетических объектов.

Опыт работы в проектных сменах образовательного центра "Сириус" не первый для РусГидро. В 2016 году команда школьников и экспертов компании разработала проект "ОСКАР – Оперативно-служебный комплекс по анализу режима", в рамках которого был создан прототип робота-оперативника. Проект был высоко оценен экспертной комиссией, модель гидроагрегата размещена на полигоне Парка науки и искусства "Сириус".

РусГидро уделяет большое внимание вопросам формирования профессиональных интересов и знакомству школьников с профессиями в электроэнергетике, стимулированию и поддержке их научной и изобретательской деятельности. В рамках этого направления реализуются образовательные проекты по формированию бережного отношения к энергетическим ресурсам, развитию инженерных способностей и популяризации профессии гидроэнергетика. Участие компании в тематических сменах детских образовательных центров способствует самоопределению школьников, а также позволяет выявить тех среди них, кто ориентирован на работу в энергетической отрасли.

В 2018 году ПАО "РусГидро" стало победителем в номинации "Трансфер технологий" V Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала "СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ" за реализацию проекта "Технологии выявления талантливых школьников посредством реализации корпоративных профориентационных программ на площадках Всероссийских детских центров".