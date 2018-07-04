МОЭСК выдаст свыше 1,4 МВт мощности театру "Современник"

ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") в рамках договора по технологическому присоединению завершает комплекс работ по выдаче дополнительной электрической мощности столичному театру "Современник".

В ближайшее время учреждению культуры будет выдано 1 406,8 кВт мощности. Согласно проекту реконструкции театра необходимая мощность увеличивается практически в три раза. Для сравнения, мощность первой московской электростанции (Георгиевская), которая, снабжала Пассаж Постникова на Тверской, составляла всего 1500 кВт.

В настоящее время энергетики филиала МОЭСК "Московские кабельные сети" смонтировали трансформаторную подстанцию c двумя трансформаторами по 1250 кВА каждый. Завершается прокладка кабельных линий напряжением 10 и 0,4 кВ от энергообъектов до здания театра. Надо отметить, что энергетики в два раза быстрее намеченных сроков выполняют свои обязательства по выдаче мощности "Современнику", несмотря на технологические сложности, связанные со строительством в центре Москвы.

Драматический театр ГБУК МТ "Современник" ведет свою деятельность с 1956 года. Он известен прославленными режиссерами, актерами и репертуаром. После завершения реконструкции учреждение культуры, благодаря полученной электрической мощности, подключит современное оборудование и аппаратуру. Это повысит комфорт для зрителей и создаст новые возможности для творчества.

В 2018 году ПАО "МОЭСК" выполняет несколько крупных договоров с другими театрами. В начале 2018 года энергетики выдали 150 кВт мощности театру "Новая Опера". Заканчиваются работы по техприсоединению столичного "Электротеатра Станиславского", который в ближайшее время получит 550 кВт мощности. Впереди реализация договоров по выдаче мощности театру "Эрмитаж", филиалу МХАТ имени А.П. Чехова, Московскому театру "Школа современной пьесы", "Театру на Малой Бронной" и еще пятнадцати учреждениям культуры Москвы. Они получат мощность от 10 до 350 кВт. Суммарно – более 9,5 тысяч кВт, что в десять раз больше, чем годом ранее.

МОЭСК напоминает, что получить всю интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям, подать заявку (в том числе через интернет), а также узнать о дополнительных услугах компании можно на портале ПАО "МОЭСК" http://utp.moesk.ru/ или по телефону Светлой линии 8-800-700-40-70.