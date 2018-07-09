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Отраслевые новости: Энергетика

Разъяснения ПАО "ТГК-1" в отношении комментария Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Разъяснения ПАО ТГК-1 в отношении комментария Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

9 июля 2018, 13:35
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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В связи с публикацией позиции Комитета по тарифам Санкт-Петербурга относительно разногласий с ПАО "ТГК-1" компания сообщает следующее:

13 июня 2018 года состоялось заседание Комиссии ФАС России по рассмотрению разногласий между Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и ПАО "ТГК-1".

По итогам заседания Приказом ФАС России от 22.06.2018 № 853/18 было принято решение признать с 01.08.2018 утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 227-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р" и предписать Комитету с 01.08.2018 установить тарифы в сфере теплоснабжения ПАО "ТГК-1" с учетом перехода на физический метод распределения топлива между электрической и тепловой энергией в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Сложившаяся ситуация – результат дискриминационной политики Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга в отношении ПАО "ТГК-1".

Еще в 2014 году, заблаговременно, ПАО "ТГК-1" уведомило Комитет по тарифам Санкт-Петербурга о переходе к расчету расходов топлива по "физическому методу". В тарифе на тепловую энергию при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ доля затрат на топливо около 40%. Расчет по физическому методу увеличивает удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию на 20%. По расчетам на 2016 год, таким образом, одномоментный переход на физический метод увеличит тариф на тепловую энергию на 10%. Если применить переходный период в течение трех лет, то рост составит от 7% в первый год переходного периода до 3% - 2,5% в последующие годы.

С 2016 года расчет тарифа на тепловую энергию с использованием физического метода производится в Ленинградской области, а также в Петрозаводске.

В отличие от соседних регионов, в Санкт-Петербурге Комитет по тарифам проигнорировал уведомление ПАО "ТГК-1" и возможность плавного перехода на "физический метод" расчета в 2016-2018 годах.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга отказался от перехода на "физический метод" в 2016 – 2018 гг., несмотря на то, что Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" долгосрочные тарифы для ресурсоснабжающих организаций устанавливаются с возможностью их ежегодной корректировки и в 2017, и в 2018 году. В связи с этим ПАО "ТГК-1" полагает, что Комитет по тарифам Санкт-Петербурга своими неправомерными действиями лишил потребителя плавного переходного периода в течение трех лет.

Важнейшее условие, из которого исходило ПАО "ТГК-1", инициируя переход на "физический метод", что изменение метода распределения расхода топлива не повлечет рост тарифа на тепловую энергию для всех категорий населения города. Интересы жителей Санкт-Петербурга защищены Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016г. №111-17 "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга". В соответствии с законом предусмотрено утверждение для расчета платы населения за услуги отопления и горячего водоснабжения отдельных, не привязанных к тарифам ПАО "ТГК-1", льготных тарифов, которые устанавливаются решением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

В зоне теплоснабжения ПАО "ТГК-1" расположено 46% потребителей, при этом на долю промышленности выпадает менее 2%, основная масса промышленных потребителей приходится на долю ГУП "ТЭК СПб". Ежегодно объем подключений в зоне ГУП "ТЭК СПб" растет: в соответствии с утвержденной приказом Минэнерго России от 24.11.2017г. № 1119 актуализированной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга до 2032 года прирост договорной нагрузки в 2016 году составил 405,1 Гкал/ч, в 2017 году по проекту схемы теплоснабжения до 2033 года – 506,8 Гкал/ч. При этом установленный тариф для промышленных потребителей ГУП "ТЭК СПб" на второе полугодие 2018 года составляет 2057,80 руб./Гкал (Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 229-р), что выше установленного для ПАО "ТГК-1" на 41%. Даже после перехода на "физический метод" тариф для промышленного потребителя ПАО "ТГК-1" останется существенно ниже, чем у ГУП "ТЭК СПб".

Таким образом, конкурентоспособность поставщика ресурса в зонах теплоснабжения и выгода для промышленных потребителей от подключения к сетям ПАО "ТГК-1" сохранится.

Нельзя исключать из внимания еще одно важнейшее следствие перехода ПАО "ТГК-1" на "физический метод" — снижение тарифов ПАО "ТГК-1" на электрическую энергию и мощность для гарантирующих поставщиков на оптовом рынке. Это существенный фактор ограничения роста тарифов на электрическую энергию для населения и промышленных потребителей, который действует, начиная с 2016 года.

Прибыль ПАО "ТГК-1" сформирована операционной деятельностью компании за пределами Санкт-Петербурга: наибольший вклад в формирование прибыли вносят ГЭС в Мурманской области, в Республике Карелия и Ленинградской области. При этом согласно финансовым результатам ПАО "ТГК-1" убыток от деятельности на рынке тепла в 2017 году в Санкт-Петербурге зафиксирован на уровне 3,6 млрд рублей.

Традиционно всю прибыль за вычетом дивидендов ПАО "ТГК-1" направляла и направляет на финансирование инвестиционной программы. Так, для ГЭС утверждена и реализуется инвестиционная программа модернизации и реконструкции с целью обеспечения развития экономики, жизнедеятельности населения, энергетической безопасности стратегических объектов обороны указанных регионов, включая территории Арктической зоны.

В Санкт-Петербурге общая сумма инвестиций в модернизацию активов за период с 2006 по 2017 год составила более 100 млрд руб. без НДС, включая 32,4 млрд руб. собственных средств основных акционеров, прибыль от операционной деятельности в других субъектах Российской Федерации и заемные средства. В рамках масштабной программы модернизации было введено 1,7 ГВт новой электрической и 2,2 тыс. Гкал/ч тепловой мощности ТЭЦ:

− 4 парогазовых энергоблока (Южная ТЭЦ – 457 МВт/321 Гкал/ч, Правобережная ТЭЦ - 463 МВт/321 Гкал/ч, Первомайская ТЭЦ - 2х180 МВт/119 Гкал/ч);

− 4 паровые турбины (Выборгская ТЭЦ - 123 МВт/197 Гкал/ч, Василеостровская ТЭЦ - 50 МВт/99 Гкал/ч, Автовская ТЭЦ - 30 МВт/75 Гкал/ч, Правобережная ТЭЦ-180 МВт/260 Гкал/ч);

− новая котельная на Первомайской ТЭЦ (690 Гкал/ч).

Важно отметить, что ПАО "ТГК-1" не получает из бюджета Санкт-Петербурга субсидий, которые ежегодно предусматриваются для всех теплоснабжающих организаций, кроме ПАО "ТГК-1". Так, размер субсидий в период 2018-2020 гг. запланирован в сумме 40 млрд руб.:

− 29 млрд руб. на компенсацию межтарифной разницы,

− 11 млрд руб. на реализацию адресных инвестиционных программ ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".

Компенсация межтарифной разницы в зоне теплоснабжения ПАО "ТГК-1" может быть обеспечена за счет аудита адресных инвестиционных программ, сокращения издержек городских унитарных предприятий коммунальной инфраструктуры и перераспределения использования бюджетных средств Правительством Санкт-Петербурга.

Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга признан нарушившим положения Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, а также Правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.

ПАО "ТГК-1" работает исключительно в правовом поле, выполняя требования Российского законодательства, осуществляя свою деятельность в четырех регионах Северо-Западного Федерального округа и оставаясь надежным поставщиком тепла и электричества для населения численностью свыше 8 млн человек.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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