Вниманию жителей Челябинской области! Энергетики "МРСК Урала" информируют о приеме потребителей на обслуживание

В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО "МРСК Урала" информируют о порядке и сроках оплаты счетов для физических лиц и перезаключения договоров электроснабжения с ОАО "МРСК Урала" - для юридических лиц.

Так, представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям необходимо в ближайшее время переоформить договоры электроснабжения и заключить их с ОАО "МРСК Урала". Для физических лиц перезаключение договоров не является обязательной процедурой. За июнь 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией – ПАО "Челябэнергосбыт". Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за отчетный месяц июнь 2018 года.

Энергетики "МРСК Урала" акцентируют внимание потребителей не производить авансовые платежи за июль 2018 года на счета ПАО "Челябэнергосбыт" в связи с лишением данной компании статуса гарантирующего поставщика. Если вы уже уплатили аванс за июль 2018 г., либо у вас есть переплата за предыдущие периоды, необходимо написать заявление в адрес ПАО "Челябэнергосбыт" для возврата авансового платежа.

Квитанции за электроэнергию, потребленную в дальнейшем, будут выставляться уже новым гарантирующим поставщиком - ОАО "МРСК Урала". Первые квитанции – за июль текущего года – со стороны "МРСК Урала" придут абонентам в начале августа.

Необходимо внимательно следить за реквизитами, указанными в квитанциях, и оплачивать услуги за потребленную электроэнергию только "МРСК Урала".

Оплата электроэнергии с июля 2018г. будет производиться на следующие реквизиты:

р/сч 40702810816540044157

Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Место нахождения Банка получателя: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67

ИНН 7707083893, КПП 667143001

ОГРН 1027700132195, ОКПО 09254104

БИК 046577674

к/с 30101810500000000674

Новые реквизиты будут указаны в квитанциях за июль 2018 года.

В настоящее время энергокомпания проводит ряд технических мероприятий по установлению каналов передачи показаний приборов учета. Энергетики "МРСК Урала" приложат максимум усилий, чтобы сохранить их и сделать процесс более автоматизированным, четким и прозрачным. Каналы будут озвучены потребителям в ближайшее время.

По любым вопросам, касающимся энергосбытовой деятельности (расчётов, оформления квитанций, перезаключения договоров) вы можете обратиться по единой электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru. В настоящий момент в компании продолжает работать телефон "горячей" линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный), энергетики "МРСК Урала" готовы ответить на все вопросы. Также на сайте ОАО "МРСК Урала" создан специальный раздел, посвященный новой сбытовой функции энергокомпании http://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/.

Напомним, что с 01 июля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" (вся территория Челябинской области за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ООО "Магнитогорская энергетическая компания") присвоен открытому акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (Приказ Минэнерго России "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации" от 25 июня 2018 № 497). Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Челябэнергосбыт" статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

В соответствии с присвоенным статусом ОАО "МРСК Урала" приобретает право и обязанность заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии со всеми потребителями, в том числе с населением и с бюджетными учреждениями, расположенными в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Энергетики "МРСК Урала" подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика не отразится на тарифах и на надежности электроснабжения.