В "Мариэнерго" стартовал пятый сезон студенческих энергетических отрядов

Руководители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" вручили Трудовую путевку студенческому энергетическому отряду "Прометей". Основной площадкой работы бойцов студотряда станет Семеновский РЭС производственного отделения "Йошкар-Олинские электрические сети".

Студенческий энергетический отряд, сформированный в этом году из студентов электроэнергетического факультета Марийского Государственного университета и аграрного колледжа Поволжского Государственного Университета, насчитывает семнадцать человек. Для ребят это возможность закрепить на практике теоретические навыки, полученные в образовательных учреждениях. Энергетики, видят в студентах надежных помощников и свою будущую смену.

В добрый путь! –– напутствовала ребят заместитель директора по управлению собственностью и правовым вопросам филиала "Мариэнерго" Марина Шакирова. – Радует, что замечательная традиция студотрядов сохранилась! Ведь это и опыт самостоятельной жизни, и овладение навыками будущей профессии – возможность попробовать свои силы в реальном деле. Приобретённые практические навыки очень пригодятся, когда после получения дипломов об образовании вы придете на производство, в том числе в наш коллектив. С другой стороны, студотряд закаляет характер, позволяет проверить себя в деле, понять – насколько ты хорош в команде.

Студенты будут помогать энергетикам в строительстве инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей. Для этого "прометеевцам" уже определен фронт работ и составлен график.