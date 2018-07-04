 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Астраханские энергетики добились снижения долга контрагентов на 153 млн рублей

Астраханские энергетики добились снижения долга контрагентов на 153 млн рублей

11 июля 2018, 09:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

54 просмотра

При этом долг контрагентов перед астраханским филиалом по-прежнему недопустимо высокий – свыше 1,7 млрд рублей. Самые крупные должники - ПАО "АЭСК", энергосбытовые компании, прямые потребители. Их долг составляет в сумме 98% в структуре дебиторской задолженности филиала.

Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата за потребленную электроэнергию затрудняет развитие и модернизацию электросетевого комплекса региона. В целях обеспечения своих прав и интересов добросовестных потребителей, астраханские энергетики предпринимают весь комплекс предусмотренных законом мероприятий: с должниками ведется досудебная работа, осуществляется активная претензионно-исковая работа, направляются обращения в органы исполнительной власти.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Энергетики повышают надёжность распредсети юго-западного энергорайона
В Самаре подведены итоги работы энергетиков во время ЧМ-2018
В июне абоненты выплатили АО
ФСК ЕЭС обновила автотрансформатор на подстанции 220 кВ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно