Астраханские энергетики добились снижения долга контрагентов на 153 млн рублей

При этом долг контрагентов перед астраханским филиалом по-прежнему недопустимо высокий – свыше 1,7 млрд рублей. Самые крупные должники - ПАО "АЭСК", энергосбытовые компании, прямые потребители. Их долг составляет в сумме 98% в структуре дебиторской задолженности филиала.

Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата за потребленную электроэнергию затрудняет развитие и модернизацию электросетевого комплекса региона. В целях обеспечения своих прав и интересов добросовестных потребителей, астраханские энергетики предпринимают весь комплекс предусмотренных законом мероприятий: с должниками ведется досудебная работа, осуществляется активная претензионно-исковая работа, направляются обращения в органы исполнительной власти.