Безымянская ТЭЦ готовится к будущему отопительному сезону

На электростанциях Самарского филиала "Т Плюс" продолжается летняя ремонтная кампания. В частности, на Безымянской ТЭЦ, помимо модернизации электросетевого оборудования, выполнен капитальный ремонт трофейного немецкого котлоагрегата, который работает на станции с 1945 года.

За время работы на Безымянской ТЭЦ данный котел пережил не одну модернизацию и оригинальными в нем остались, пожалуй, только несколько кованных элементов. В этом году на котлоагрегате была отремонтирована вся запорная и регулирующая арматура, реконструирована нижняя часть топки, часть металлоконструкций и обшивки.

В целом этим летом на Безымянской ТЭЦ планируется выполнить капитальный ремонт двух котлов, вырабатывающих пар для ПАО "Кузнецов", АО "РКЦ "Прогресс", ОАО "Авиакор-авиационный завод". Плановый ремонт позволит повысить надежность и эффективность работы генерирующего оборудования станции. Кроме того, в этом году на электростанции активно реконструируется и система внутреннего освещения, что позволит повысить безопасность и комфортность условий работы для сотрудников ТЭЦ.

"Несмотря на внушительный возраст, БТЭЦ продолжает обеспечивать качественное снабжение паром и тепловой энергией крупных промышленных предприятий Безымянки. Ежегодные ремонты и работы по техническому перевооружению позволяют сохранять высокий уровень надежности генерирующего оборудования. В частности, в ремонтной кампании 2018 года основной упор сделан именно на котлоагрегаты, которые являются основным оборудованием для отпуска пара заводам", - отметил директор-главный инженер Безымянской ТЭЦ Виктор Яшин.

