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Бойцы студотряда Белгородэнерго провели интерактивное занятие по электробезопасности для школьников в санатории "Дубравушка"

Бойцы студотряда Белгородэнерго провели интерактивное занятие по электробезопасности для школьников в санатории Дубравушка

17 июля 2018, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" и бойцы студотряда "Фаза", работающего на объектах предприятия, организовали интерактивное занятие и флешмоб по электробезопасности для подростков, отдыхающих в санатории "Дубравушка" в Корочанском районе. Участие в мероприятии приняли более 70 школьников.

Энергетики напомнили ребятам об основных опасностях, связанных с воздействием электрического тока, после чего предложили им несколько практических заданий по теме. Школьники узнали, почему нельзя устраивать игры вблизи линий электропередачи и подстанций, какие знаки предупреждают об опасности поражения электротоком, а также посоревновновались в замене перегоревших ламп и выходе из зоны шагового напряжения. Кроме того, они получили навыки оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

По окончании занятия студенты-энергетики провели для подростков познавательный флэшмоб. Самые важные правила электробезопасности ребята записали на бумаге, сложили в самолетики и одновременно запустили в воздух. Все новые знания об электричестве школьники передали следующей смене.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
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