Минпромторг предложил модернизировать ТЭС без иностранцев

Минпромторг подготовил максимально жесткую "дорожную карту" по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. По данным “Ъ”, на совещаниях министерство настаивало на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. Кроме того, чиновники хотят освободить от рыночных штрафов генераторов, установивших пилотное российское оборудование, даже при его поломке. Но потребители считают, что для этих рисков существует страховой рынок, а аналитики замечают, что освобождение от штрафов превращает плату за мощность в административный сбор на разработку турбин.

“Ъ” ознакомился с драфтом "дорожной карты" Минпромторга по разработке газовых турбин большой мощности в РФ. Проект уже внесен в правительство, но разногласия ведомств пока не урегулированы. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки мощных турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт (разработка конструкторской документации, подготовка производства, изготовление опытного образца, монтаж и испытания), в конце 2021 и 2022 годов — на 170 и 65 МВт. Разработать технологии инфраструктуры для обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 года. На серийное производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 года. "Дорожная карта" включает пункт о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на производство.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” подтвердили, что было совещание по "дорожной карте" и есть поручение по ее доработке. Согласно протоколу совещания у заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха", "Силовых машин" и Минэнерго не было замечаний к документу.

В РФ нет производств газовых турбин большой мощности кроме СП Siemens и "Силовых машин" по немецкой технологии.

Зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящий в "Ростех" "Технопромэкспорт" в 2017 году перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens. На Ивановских ПГУ "Интер РАО" стоят турбины ОДК ГТД-110, разрабатывавшиеся еще в 2000-х годах, но к их работе есть претензии, и за первый квартал их коэффициент использования установленной мощности не превышал 5%. Машиностроители безуспешно пытаются усовершенствовать технологию: образец ГТД-110М (разрабатывался консорциумом "Роснано", ОДК и "Интер РАО") разрушился на испытаниях в декабре 2017 года.

Как говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, на совещаниях в Минпромторге и у Дмитрия Козака министерство настаивало на том, чтобы создать рынок сбыта по программе модернизации ТЭС только для российских заводов, по сути, отстранив от процесса иностранные компании.

Программа объемом до 1,4 трлн руб. до 2030 года проходит согласование в правительстве, и в ее рамках машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%. В начале июля глава Siemens в России Дитрих Мёллер говорил, что компания готова увеличить глубину локализации турбин с 60% до 90%. Глава и владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просил правительство о гарантии заводам РФ по обязывающим контрактам с генераторами на газовые турбины. Потенциальный спрос компания оценивала в 48 турбин мощностью 65 и 170 МВт. В "Силовых машинах" запрос “Ъ” сочли "преждевременным".

Российские аналоги, считает Минпромторг, будут стоить дешевле, удельные капзатраты составят 10 млн руб. за 1 МВт. По оценке Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", стоимость турбин Siemens и GE составляет около 25–30 млн руб. за 1 МВт.

Еще одно ключевое предложение Минпромторга — освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов в случае нарушений сроков вводов или при поломках, утверждают собеседники “Ъ”. В этом случае потребители будут оплачивать поставку мощности неработающего оборудования в полном объеме. В "дорожной карте" напрямую говорится только о "специальных условиях" для генкомпаний, использующих инновационное оборудование.

В Минэнерго заявили, что пока не видели "дорожную карту", но считают, что для инновационных "пилотов" можно рассматривать возможность отказа от штрафов, снижая размер оплаты (по сути, частичный штраф). В Минэкономики и Минпромторге “Ъ” не ответили. Источник, знакомый с позицией Минэкономики, отмечает, что на совещаниях ведомство говорило о нецелесообразности поддержки производства за счет потребителей оптового энергорынка и избыточных требований по локализации (выше 60%), выступая за сохранение требований по поддержанию готовности (штрафов) для российских турбин большой мощности.

Замдиректора "Сообщества потребителей энергии" (объединяет крупную промышленность) Валерий Дзюбенко подчеркивает, что для технологических рисков существует страховой рынок. "Перекладывать их на плечи потребителей не только недопустимо, но и вредно, поскольку стимулы к устранению недостатков исчезают",— сказал он. Владимир Скляр добавляет, что плата за мощность (именно за счет ее повышения возвращаются инвестиции в генерации, а штраф — снижение такого платежа) по закону является платой за готовность оборудования к выработке энергии. Поэтому продолжение оплаты потребителем мощности оборудования, не готового к работе,— это нарушение принципов рыночного ценообразования и "превращение платы за мощность в административный сбор с рынка на разработку турбины". По его мнению, в этом случае риски машиностроителей и генераторов будут перекладываться на потребителя, так что идея Минпромторга "выглядит совсем не рыночной". Наталья Порохова из АКРА уточняет, что для генкомпаний новое пилотное оборудование — это риск, есть высокая вероятность поломок и, даже если их освободят от штрафов, простой оборудования тоже принесет убытки.

Коммерсант