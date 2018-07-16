Нижновэнерго исполнил более 2650 договоров на технологическое присоединение к электросетям за 6 месяцев в 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Нижновэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за первую половину 2018 года.

С января по июнь предприятие исполнило свыше 2650 договоров на техприсоединение общей мощностью более 71 МВт. К электросетям были подключены 13 предприятий и производств, 16 объектов сельскохозяйственного назначения, 3 объекта здравоохранения и образования, 17 объектов инфраструктуры.

Кроме того, Нижновэнерго принял активное участие в подготовке столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В прошлом году энергетики обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО "Международный аэропорт Стригино", тренировочная площадка для футболистов в микрорайоне "Мещерское озеро", зданиям и сооружениям временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона "Нижний Новгород" и удаленному пункту досмотра грузового транспорта на ул. Акимова. В апреле текущего года к электросетям компании также была подключена фанзона для трансляции матчей мирового футбольного первенства на пл. Минина и Пожарского.

Напомним, технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала "Нижновэнерго". Ежегодно энергетики подключают к электросетям компании тысячи новых потребителей. Данные меры позволяют создать благоприятные условия для развития бизнеса в Нижегородской области.

Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород по адресу ул. Рождественская, д. 33, в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.