Путин подписал закон об ответственности за нарушения в сфере теплоснабжения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение законодательства о теплоснабжении, предусматривающий штрафы для должностных лиц местных органов власти размером до 50 тысяч рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Так, за ненаправление или направление с нарушением требования проекта схемы теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения от 500 тысяч человек или города Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя для утверждения в Минэнерго России должностные лица могут быть предупреждены или наказаны штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Аналогичная ответственность предусмотрена и в других случаях. Во-первых, за неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по поводу проекта схемы теплоснабжения в таких поселениях и городах.

Во-вторых, в случае неисполнения должностным лицом местного самоуправления поселения или городского округа с численностью населения менее 500 тысяч человек в установленный срок принятого Минэнерго решения по результатам рассмотрения разногласий, возникших при утверждении схем теплоснабжения. В-третьих, за нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения таких поселений и городских округов.

При повторном совершении таких правонарушений, согласно документу, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей либо должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.

Кроме того, за невыполнение в установленный срок законного предписания Минэнерго в сфере теплоснабжения возможно вынесение предупреждения или наложение штрафа на должностных лиц в размере 10 тысяч рублей. А в случае такого повторного нарушения штраф также составит от 30 до 50 тысяч рублей либо должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.

РИА Новости