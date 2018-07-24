Мнучин: "Русал" представил США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций

Министерство финансов США получило от российского алюминиевого гиганта "Русал" предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций, сообщил в интервью агентству Рейтер глава ведомства Стивен Мнучин.

"Компания связалась с нами по некоторым вопросам касательно исключения из санкционного списка", — сказал Мнучин.

Он добавил, что не намерен сообщать детали полученных предложений.

Министр также сообщил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу. "У нас нет цели вывести "Русал" из бизнеса", — заверил он.

В начале апреля США впервые внесли в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

ПРАЙМ