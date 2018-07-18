За полгода Липецкэнерго выполнило больше тысячи технологических присоединений

За 6 месяцев 2018 года филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" выполнил 1 193 технологических присоединения общей мощностью 30,24 МВт на сумму больше 45 миллионов рублей. Электроэнергией были обеспечены десятки предприятий и сотни жителей Липецкой области.

Липецкэнерго обеспечило электроснабжение инновационной выставки-форума "Всероссийский день поля-2018". За месяц были построены километры воздушных линий , осуществлен монтаж трансформаторных подстанций и светильников наружного освещения. Мероприятие посетили больше полутора тысяч делегатов, включая министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, представителей федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, делегации стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, специалисты липецкого филиала МРСК Центра в июне осуществили технологическое присоединение ОАО "Строймаш". На Лебедянском заводе строительно-отделочных машин мощность увеличена на 4,2 МВт. Был подключен к сетям строящийся комплекс франко-российской свиноводческой компании "Отрада Ген" в селе Пушкино Добринского района. В скором времени здесь заработает ферма-мультипликатор на 2,2 тысячи голов свиноматок.

Был обеспечен электроэнергией в первом полугодии и ряд социально значимых объектов : школа в Елецком микрорайоне, Дом культуры в Усманском районе и офис врача общей практики в селе Пушкино Добринского района. Присоединена к электрическим сетям и база отдыха "Сосновый бор" в Грязинском районе. Ее территория занимает шесть гектаров .

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению крупных промышленных, жилых и социальных объектов, представительств малого и среднего бизнеса, Липецкэнерго способствует созданию в регионе новых рабочих мест, реализации эффективной жилищной политики и тем самым вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области.