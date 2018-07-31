Состоялась рабочая встреча главы ФСК ЕЭС и Министра РФ по развитию Дальнего Востока

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов обсудили взаимодействие по модернизации и расширению магистральной электросетевой инфраструктуры в регионе. За последние три года (2015-2017 годы) ФСК ЕЭС направила на реализацию проектов на Дальнем Востоке более 30 млрд рублей. До 2020 года планируется инвестировать еще не менее 37,5 млрд рублей. Будет введено в эксплуатацию более 1,9 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,2 тыс. км линий электропередачи.

Крупнейший из проектов связан с обеспечением внешнего энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого на Дальнем Востоке компания построит четыре линии электропередачи 220 кВ и реконструирует семь подстанций 220 кВ. В 2018 году будет завершен один из ключевых этапов проекта – введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ "Комсомольская – Селихино – Ванино" в Хабаровском крае. Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, но и повысит надежность энергоснабжения транспортного узла Ванино – Советская Гавань.

В рамках текущих планов ФСК ЕЭС создает электросетевую инфраструктуру для шести территорий опережающего развития (ТОР). В 2018 году будет обеспечено энергоснабжение трех ТОР – "Хабаровск" (площадка "Ракитное"), "Надеждинская", "Михайловский", а также завершен очередной этап выдачи мощности ТОР "Большой камень".

Кроме того, компания реализует на Дальнем Востоке проекты, связанные с организацией внешнего энергоснабжения трубопроводов "Восточная Сибирь – Тихий океан" и "Сила Сибири", ведет работу по энергообеспечению Албынского золотодобывающего рудника в Амурской области, присоединению изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой национальной электрической сети России.