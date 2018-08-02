Глава ФСК ЕЭС подвел итоги работы компании в 1 полугодии 2018 года

Председатель Правления ФСК ЕЭС в ходе выездного совещания в Челябинской области с менеджментом и филиалами назвал устойчивый рост надежности и высокие финансово-экономические результаты ключевыми итогами работы компании в январе-июне 2018 года.

В целом по ФСК ЕЭС удельная аварийность снизилась на 12% к аналогичному периоду предыдущего года, количество ошибок персонала – более чем вдвое. Лучшую динамику производственных показателей показали Оренбургское (МЭС Урала), Красноярское (МЭС Сибири) и Северное (МЭС Северо-Запада) предприятия.

К Единой национальной электрической сети России было присоединено 1,8 ГВт мощности потребителей, из них свыше 1 ГВт – генерирующие объекты.

Получен сильный финансовый результат: выручка по РСБУ за 6 месяцев выросла на 14% к аналогичному периоду 2017 года и достигла 105,8 млрд рублей, чистая прибыль – на 49%, до 28,7 млрд рублей. Мероприятия инвестиционной программы профинансированы в объеме 41,5 млрд рублей.

Глава компании подчеркнул, что приоритетными задачами на год остаются снижение аварийности, безусловное исполнение инвестиционного бюджета и плана ввода объектов в эксплуатацию.