В октябре Уфа примет лидеров энергетики

В октябре в столице Башкортостана традиционно пройдут Российский энергетический форум и международная выставка "Энергетика Урала". В статусе генеральных информационных партнеров и участников деловой программы мероприятия поддерживают портал RusCable.Ru и медиахолдинг "РусКабель".



Форум и выставка в Уфе находится в числе лидеров среди энергетических экспопроектов в России. Это самые масштабные события отрасли в Приволжском и Уральском округах. Организаторами международной выставки энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий "Энергетика Урала" и Российского энергетического форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания. Официальную поддержку оказывают Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и ТПП РБ.

Уфа вновь станет главной площадкой России с участием ключевых фигур бизнеса в энергетике. Российский энергетический форум и выставка традиционно собирает широкий круг экспонентов – ведущие энергетические компании, лучших экспертов – представителей правительственных структур федерального и регионального уровня, ученых с мировыми именами, топ-менеджеров крупных предприятий России и зарубежных стран.

Российский энергетический форум (РЭФ)

Форум в Уфе ежегодно собирает более 200 спикеров международного и федерального уровня, делегатами становятся до 3000 делегатов – представителей энергетических компаний страны.

Лейтмотивом Российского энергетического форума станет тема пленарного заседания "Россия в мировых трендах развития альтернативной энергетики". Кроме того в рамках деловой программы состоятся работа секций по направлениям: автоматизация в энергетике, когенерация, региональная энергетика, платежи на энергетическом рынке, консолидация электрических сетей, распределенная энергетика, цифровая энергетика, кабельно-проводниковая продукция, энергосервисные контракты, промышленная светотехника и другие. Под эгидой Министерства в рамках форума пройдет Фестиваль энергосбережения "Вместе ярче". На фестивале состоится публичное подписание петиций об энергосбережении, в программе: выставка робототехники, флешмобы, конкурсы детских рисунков и многое другое.

Энергетика Урала-2018

Одна из крупнейших энергетических выставкок в России собирает на своей платформе лидеров энергетической отрасли на протяжении 24 лет. С каждым годом организаторы создают все более комфортные условия для работы участников, повышая уровень организации экспозиции и ее деловой части – проведения переговоров и презентаций.

Площадь выставки 2018 года составит более 5 000 кв.м, на которой расположится экспозиция из 120 компаний со всей России – отечественных производителей, а также официальных представителей и дилеров крупнейших мировых электротехнических холдингов.

Впервые на выставке "Энергетика Урала-2018" впервые будет представлен стенд Министерства промышленности и торговли РФ.

Самые последние достижения отрасли продемонстрируют постоянные экспоненты, лидеры отрасли: ПРОСОФТ, НПП Бреслер, Энергомера, Завод электротехнического оборудования ЗЭТО, ЭКРА, Свердловский завод трансформаторов тока, ЮМАС, Сонэл, Инкотекс-СК, Спецкабель, Матрица и многие другие. Впервые в Уфе энергетическое и электротехническое оборудование нового поколения представят крупнейшие разработчики, производители и поставщики – компании Босфор Электро, РЭП-Холдинг, РАДИУС Автоматика, ОВК ЭЛЕКТРО, ПиЭлСи Технолоджи, Энрон Энерго, Юмас.



Для удобства участников и посетителей, экспозиция будет представлена по тематическим разделам:

Электротехника

Промышленная светотехника

Электроэнергетика

Теплоснабжение

Автоматизация

Кабель. Провода. Арматура

Энергоэффективные технологии

В дни работы выставки пройдет традиционный ежегодный конкурс "На лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки". Победители будут награждены дипломами и памятными кубками. Организаторы конкурса Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская генерирующая компания, Башкирская электросетевая компания.

К посещению выставки и участию в Российском энергетическом форуме приглашены топ-менеджеры, главные инженеры, технологи, специалисты. В адрес 10 000 предприятий России и Башкортостана направлены именные приглашения. Также разработана большая рекламная кампания, направленная на привлечение внимания, как специалистов, так и людей, заинтересованных в решении своих локальных энергетических задач, ищущих новые технологии для бытового использования.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.energobvk.ru, Тел./факс: (347) 246-41-93, (347) 246-42-85, e-mail: energo@bvkexpo.ru