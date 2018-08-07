МРСК Центра и Приволжья: подведены итоги работы по профилактике электротравматизм за 7 месяцев 2018 года

Более 1550 мероприятий, направленных на профилактику детского электротравматизма, организовали энергетики МРСК Центра и Приволжья в период с апреля по июль. В них приняло участие более 45 000 детей.

Информационная работа по профилактике детского электротравматизма осуществляется в непрерывном режиме. Кроме внеклассных часов, посвященных электробезопасности, энергетики организуют массовые тематические мероприятия для учащихся школ и проводят обучающие занятия для старших дошкольников. Летом занятия перемещаются на площадки пришкольных и загородных лагерей или в городские библиотеки, где сотрудники энергокомпании вместе с участниками студотрядов проводят мероприятия с детьми в форме игр, викторин, эстафет и т.д. Так специалисты "Владимирэнерго" ежегодно проводят профилактическое мероприятие в ДОЛ "Солнечный" с эстафетами и играми "Что, где, когда?". Сотрудники "Ивэнерго" в рамках городской акции "Безопасные каникулы" на базе Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества, организовали для юных гостей квест по электробезопасности, а в Ижевске все лето продолжается марафон электрознаний "Библиотечка электробезопасности" на базе городской библиотеки №24.

Участниками мероприятий становятся не только школьники, но и дети дошкольного возраста и их родители. Серию нескучных уроков электробезопасности проводят энергетики ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в нижегородских детских садах, а в Тульской области впервые прошел фестиваль семейной рыбалки. Он собрал более 300 команд, и с каждой энергетики провели информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время рыбной ловли.

К решению вопроса повышения электрограмотности детей энергетики привлекают и учебные заведения: семинары для преподавателей школ районов республики на тему профилактики детского электротравматизма регулярно проводятся специалистами филиала Удмуртэнерго; а сотрудники филиала Нижновэнерго к новому учебному году передали тематические стенды по электробезопасности в 45 школ Нижегородской области.

Для проведения мероприятий с детьми энергетики разработали и изготовили более 60 000 тематических сувениров, а также полиграфическую продукцию: магнитные закладки, раскраски, тетради с зданиями, светоотражающие значки и наклейки на обложки все время пользования будут напоминать хозяевам правила электробезопасности.

Энергетики МРСК Центра и Приволжья убеждены: в вопросах повышения электрограмотности подрастающего поколения важно сотрудничество не только отраслевых специалистов, но и представителей министерств, отвечающих за безопасность. В рамках партнёрских соглашений в ряде регионов на экранах системы оповещения населения МЧС "ОКСИОН" транслируются ролики о правилах электробезопасности.

Кроме того, энергокомпания размещает тематический контент на официальном канале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на видеохостинге YOUTUBE, где за 7 месяцев 2018 года материалы по электробезопасности были просмотрены пользователями более 8 800 раз, что составило более 15 800 минут или почти 11 суток непрерывного просмотра. А социально-образовательный проект "Электропатруль"- группу во "Вконтакте", за отчетный период посетили более 12 000 раз. Паблик насчитывает более 1 800 участников, среди которых дети, родители и педагоги. Сетевая информплощадка создана для обмена информацией и осуществления коммуникации по вопросам электробезопасного поведения. Новостная лента группы обновляется ежедневно.

По итогам совместных мероприятий филиалы МРСК Центра и Приволжья и образовательные учреждения регионов устанавливают партнёрские отношения и продолжают сотрудничество в учебном году и в период летних лагерей, а также организуют экскурсии на энергообъекты для старшеклассников.