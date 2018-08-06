Состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова

Руководитель ФСК ЕЭС доложил Председателю Правительства об итогах работы компании. Рассматривались вопросы перспективного развития электросетевого комплекса России, в частности, внедрение цифровых технологий.

Главной задачей ФСК ЕЭС было названо обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Компания демонстрирует устойчивое снижение аварийности: с 2012 года количество нарушений снизилось на 41%, за семь месяцев 2018 года – на 12% к тому же периоду предыдущего года.

Наряду с улучшением производственных показателей ФСК ЕЭС показывает сильный финансовый результат. За последние пять лет выручка увеличилась в 1,5 раза, до 216 млрд рублей, EBITDA – на 30%, практически до 130 млрд рублей. С 2014 года ФСК ЕЭС направила на дивиденды акционерам 57 млрд рублей. Объем выплат за 2017 год превысит 20 млрд рублей – это один из лучших показателей в отрасли.

Как отметил Дмитрий Медведев, на ближайшую перспективу основное направление развития ФСК ЕЭС должно быть связано с цифровизацией.

Компания ежегодно тратит на эти цели порядка 10% всего объема своей инвестиционной программы. В ближайшие пять лет запланированы вложения в цифровые проекты на уровне 10-12 млрд рублей в год.

К настоящему времени 100% объектов ФСК ЕЭС обеспечены цифровыми приборами учета. Реализуются проекты, направленные на развитие системы цифровой связи, в том числе в сотрудничестве с крупнейшей телекоммуникационной компанией России – "Ростелекомом".

Один из стратегических приоритетов ФСК ЕЭС – проект "Цифровая подстанция". В апреле 2018 года был введен в работу первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, на котором реализован комплекс цифровых технологий – подстанция 500 кВ "Тобол", которая обеспечит электроснабжение комбината "ЗапСибНефтехим".

Также ФСК ЕЭС активно внедряет в магистральном электросетевом комплексе технологию дистанционного управления. В 2018 году данное решение будет реализовано на 18 подстанциях, к 2021 году – охватит около 100 энергообъектов.