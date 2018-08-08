Нижновэнерго подключил к электросети два скотоводческих предприятия в Нижегородской области

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение скотоводческих предприятий в Арзамасском и Выксунском районах Нижегородской области. Предприятиям предоставлено 22 кВт трансформаторной мощности.

Электроснабжение телятника в г. Выкса организовано от подстанции (ПС) 110/6 кВ "Выкса", конюшни СПК (колхоза) им. Чкалова в р.п. Выездное – от ПС 110/35/10 "Выездное". Для технологического присоединения конюшни сотрудники производственного отделения "Арзамасские электрические сети" Нижновэнерго реконструировали находящуюся в их ведении трансформаторную подстанцию, а также спроектировали и построили воздушную линию электропередачи, выполненную современным самонесущим изолированным проводом.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. Эта работа позволяет обеспечивать необходимыми мощностями производства, объекты малого и среднего бизнеса, население региона. Многие из таких проектов реализуются электросетевой организацией совместно с Правительством Нижегородской области в рамках федеральных и региональных целевых программ.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород по адресу ул. Рождественская, д. 33, в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.