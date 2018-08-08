Подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно, не выходя из дома

Сделать это можно на портале электросетевых услуг группы компаний "Россети": https://портал-тп.рф. При этом очно обращаться в офисы "Янтарьэнерго" не потребуется. Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей может составлять до 150 кВт с уровнем напряжения до 20 кВ. Заявители с мощностью объектов свыше 150 кВт должны обращаться в сетевую компанию очно.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале. Процедура регистрации проходит в несколько кликов. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.

Кроме того, в личном кабинете заявители могут отследить этапы рассмотрения заявки и исполнения договора, получить и подписать договор с использованием электронной подписи.

Также на портале электросетевых услуг существует возможность произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств и стоимости услуги, найти точку подключения на интерактивной карте. Заявители, не выходя из дома, могут направить вопрос или обращение в адрес сетевой организации, записаться на приём к руководителю, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.

С руководством пользователя портала можно ознакомиться по ссылке: https://портал-тп.рф/support. Подробнее о возможностях портала можно узнать, позвонив по телефону "горячей линии" "Янтарьэнерго": 8 800 775 57 48.