 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно, не выходя из дома

Подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно, не выходя из дома

9 августа 2018, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

179 просмотров

Сделать это можно на портале электросетевых услуг группы компаний "Россети": https://портал-тп.рф. При этом очно обращаться в офисы "Янтарьэнерго" не потребуется. Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей может составлять до 150 кВт с уровнем напряжения до 20 кВ. Заявители с мощностью объектов свыше 150 кВт должны обращаться в сетевую компанию очно.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале. Процедура регистрации проходит в несколько кликов. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.

Кроме того, в личном кабинете заявители могут отследить этапы рассмотрения заявки и исполнения договора, получить и подписать договор с использованием электронной подписи.

Также на портале электросетевых услуг существует возможность произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств и стоимости услуги, найти точку подключения на интерактивной карте. Заявители, не выходя из дома, могут направить вопрос или обращение в адрес сетевой организации, записаться на приём к руководителю, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.

С руководством пользователя портала можно ознакомиться по ссылке: https://портал-тп.рф/support. Подробнее о возможностях портала можно узнать, позвонив по телефону "горячей линии" "Янтарьэнерго": 8 800 775 57 48.

Компания: АО

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Оренбургэнерго
Специалисты
Студенческие отряды получают опыт работы на объектах Рязаньэнерго
МРСК Центра и Приволжья: свыше 4900 фактов хищения электроэнергии пресечено специалистами энергокомпании в первой половине 2018 года
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно