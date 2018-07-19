Воронежэнерго реализует ремонтную программу с превышением плановых показателей

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев текущего года. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей.

Специалисты компании отремонтировали более 262 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и порядка 670 км линий электропередачи 0,4-110 кВ (100,4 и 104,2 % плана ремонтов 1-ого полугодия соответственно). Также выполнен капитальный ремонт 3 трансформаторов 110 кВ, среди них подстанция (ПС) 110/6 кВ № 6, расположенная в городе Воронеже, и трансформатор ПС 110/10 кВ Докучаево в Борисоглебском районе Воронежской области.

В ходе реализации ремонтной программы с начала года специалистами Воронежэнерго проведена расчистка 765,7 га и расширение 100,6 га просек воздушных линий электропередачи. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам полугодия составили 213 млн. рублей.

В общей сложности в течение 2018 года в Воронежэнерго планируется провести капитальный ремонт 1333 км линий электропередачи, более 400 трансформаторных подстанций, а также расчистить 1163 га и расширить 388,6 га просек воздушных линий.

"Проводимые в ходе реализации ремонтной программы работы направлены на подготовку энергокомплекса региона к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода, а также на повышение надежности энергоснабжения потребителей. Энергетики предпринимают все необходимые меры, чтобы во всеоружии встретить холода", - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала Вячеслав Антонов.