СПЕЦКАБЕЛЬ начал сотрудничество с научным центром волоконной оптики

Научный центр волоконной оптики Российской академии наук и кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ в июле 2018 года заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

НЦВО РАН - передовой научный центр в области волоконной оптики в России. Это мировой лидер, известный новаторскими работами по технологиям волоконных световодов, волоконным лазерам и усилителям. Организация проводит фундаментальные и прикладные исследования.

"Спецкабель", оставаясь одним из ведущих предприятий по созданию кабельной продукции на рынке СНГ, непрерывно совершенствуется и стремится к долгосрочному сотрудничеству с научными центрами.

Объединение знаний, опыта и материально-технических баз позволит нашему заводу и НЦВО ускорить процесс создания специальных оптических волокон и оптоволоконных кабелей, отвечающих международным стандартам.

Стороны договорились обмениваться информацией о герметичных, теплостойких, радиационностойких оптических волокнах. Планируются совместные научные работы в области технологий нанесения на оптическое волокно полимерных, металлических и других покрытий.

Организации будут информировать друг друга о новостях производства оптических кабелей, дискретных и распределенных волоконных датчиков и других пассивных оптических компонентов, а также о развитии волоконной оптики в России и в мире.