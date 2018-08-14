Присоединения в сжатые сроки

Специалисты "Ингушэнерго" выполнили 171 технологическое присоединение объектов суммарной мощностью 2,7 МВт за шесть месяцев текущего года. В числе крупных предприятий, которым энергокомпания обеспечила выдачу мощности, — ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа — детский сад № 1 г. Магас" (320 кВт), ООО "Старт-Плюс" (345 кВт). Об этом "Ингушетии" сообщили в пресс-службе предприятия.

Подключение к сетям осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 90 дней, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) — 80 дней. Крупные инфраструктурные объекты, как правило, обеспечиваются основным и резервным источниками питания. Для осуществления возможности техприсоединений было дополнительно построено 2,25 км распределительных сетей 6—10/0,4 кВ, реконструировано 13,86 км. Смонтированы трансформаторные подстанции общей мощностью 2,4 МВА, введено 2,75 МВА трансформаторной мощности. На сегодняшний день в филиале "Ингушэнерго" находится на исполнении 509 договоров на ТП общей мощностью 17,8 МВт. Процедура технологического присоединения содержит четыре этапа: подача заявки на технологическое присоединение; заключение договора; исполнение обязательств по договору как заявителем в пределах его земельного участка, так и сетевой организацией до границ этого участка; фактическое присоединение и подписание документов о технологическом присоединении.

Подать заявку можно различными способами. Прийти в офис электросетевой компании с документами о праве собственности на присоединяемый объект, либо самому оформить заявку с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте ПАО "МРСК Северного Кавказа" и направить ее почтовым отправлением. Подать заявку и заключить договор можно и с использованием электронной цифровой подписи через "Личный кабинет" на едином ресурсе. Посредством "Личного кабинета" можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт — как для физических, так и для юридических лиц. Напомним, чтобы получить интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" — "Ингушэнерго", необходимо обратиться в отдел технологического присоединения или позвонить по телефону 8 (8732) 22-21-35.