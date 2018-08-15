Электросети прямого управления

По данным “Ъ”, между "Россетями" и подконтрольной госхолдингу Федеральной сетевой компанией (ФСК; управляет магистральными сетями) может возникнуть новый конфликт. "Россети", говорят источники “Ъ”, предложили ограничить самостоятельность принятия решений в дочерней структуре, исключив ее из перечня госкомпаний, работающих по директивам правительства. В этом случае принятие всех управленческих решений в высокодоходной ФСК "Россети" могут замкнуть на себя.

Правительство может по инициативе "Россетей" пересмотреть механизм принятия ключевых корпоративных решений внутри входящей в госхолдинг Федеральной сетевой компании. Как сообщили “Ъ” источники на энергорынке, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК). В аппарате чиновника это подтвердили, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято.

Сейчас, по сути, многие управленческие решения в ФСК принимаются автономно, без учета мнения холдинга. ФСК, как и "Россети", входит в перечень компаний, которые действуют на основании директив правительства (по распоряжению №91-р от 2003 года). Как поясняют источники “Ъ”, "Россети" предлагают исключить ФСК из этого списка. В этом случае решения в ФСК, как и в других дочерних обществах холдинга, будут приниматься на основании внутренних приказов по "Россетям".

ФСК входит в "Россети" с 2013 года, до этого компания была напрямую подконтрольна Росимуществу и сама контролировала ОАО "Холдинг МРСК" (предшественник "Россетей", включавший только распредсетевые активы).

При этом ФСК даже сейчас остается довольно самостоятельной, на компанию приходится существенная часть бизнеса "Россетей" (более того, ФСК — наиболее прибыльный актив холдинга).

Все попытки ограничить самостоятельность принятия решений в ФСК вызывали внутрикорпоративные конфликты между руководством двух компаний (это, как считали на рынке, накладывалось и на непростые отношения между председателем правления ФСК Андреем Муровым и гендиректором "Россетей" Олегом Бударгиным, покинувшим пост осенью 2017 года). Так, в 2014 году Росимущество предложило стратегическим госкомпаниям ("Россети" и ФСК входят в список) директиву о создании единого казначейства на уровне материнских компаний. "Россети" идею поддержали — это, как считали в компании, позволило бы эффективно распределить ресурсы внутри холдинга и повысить доходность вложений. Но в ФСК подчеркивали, что компания уже имеет свое самостоятельное единое казначейство. В итоге идея не была поддержана на уровне президента.

В ФСК “Ъ” заявили, что указом президента РФ №1567 в ноябре 2012 года "правительству поручено в том числе обеспечить сохранение контроля государства за деятельностью ФСК". На момент принятия решения контроль был закреплен за правительством, говорят компании, и для исполнения указа он должен быть сохранен. В ФСК это связывают со "специальными функциями" компании, закрепленными в законе об электроэнергетике, "федеральным охватом деятельности", статусом естественной монополии и стратегического предприятия.

Вместе с тем в апреле 2016 года на совещании у Владимира Путина, где обсуждался очередной конфликт электросетевых компаний, Минэнерго предлагало исключить ФСК из распоряжения №91-р. Эта идея вошла в список поручений по итогам совещания, но оно до сих пор не исполнено. В "Россетях" и Минэнерго ситуацию не комментировали.

В интервью “Ъ” 13 июля глава "Россетей" Павел Ливинский отмечал, что холдинг пока не планирует вносить изменения "ни в корпоративную структуру, ни в систему управления" компании, и уточнял, что вопрос о переходе на одну акцию с ФСК поднимать пока не планируется.

"Коммерсант"