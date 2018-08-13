 Последний день летней практики студенты стройотряда "Вологдаэнерго" провели на ПС "Западная"
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Последний день летней практики студенты стройотряда "Вологдаэнерго" провели на ПС "Западная"

Последний день летней практики студенты стройотряда Вологдаэнерго провели на ПС Западная

15 августа 2018, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Сегодня в Вологде студенты электроэнергетического факультета Вологодского государственного университета завершили работу на энергообъектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети").

"Дорогие, ребята, Вы молодцы! Ваша работа в течение практики была видна. Вы справились со всеми поставленными задачами, и я желаю вам состояться в профессии, личного счастья и успехов во всех ваших начинаниях", - отметила начальник управления по работе с персоналом филиала "Вологдаэнерго" Наталия Цой.

В день окончания  летней практики на ПС "Западная" прошло торжественное закрытие трудового сезона. Ребята подвели итоги своей работы, поучаствовали в викторине, а затем, сотрудники "Вологдаэнерго" провели для студентов экскурсию по подстанции.

В свою очередь, ребята намерены прийти работать на предприятие и связать свою жизнь с энергетикой.

"Действительно, за эти 1,5 месяца мы стали одной большой командой. Спасибо большое руководству компании за эту возможность окунуться в этот непростой, но очень интересный мир электроэнергетики, узнать об этой профессии все. Мы готовы к работе!", - подчеркнул командир отряда Алексей Гусишный.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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