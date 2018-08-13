Последний день летней практики студенты стройотряда "Вологдаэнерго" провели на ПС "Западная"

Сегодня в Вологде студенты электроэнергетического факультета Вологодского государственного университета завершили работу на энергообъектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети").

"Дорогие, ребята, Вы молодцы! Ваша работа в течение практики была видна. Вы справились со всеми поставленными задачами, и я желаю вам состояться в профессии, личного счастья и успехов во всех ваших начинаниях", - отметила начальник управления по работе с персоналом филиала "Вологдаэнерго" Наталия Цой.

В день окончания летней практики на ПС "Западная" прошло торжественное закрытие трудового сезона. Ребята подвели итоги своей работы, поучаствовали в викторине, а затем, сотрудники "Вологдаэнерго" провели для студентов экскурсию по подстанции.

В свою очередь, ребята намерены прийти работать на предприятие и связать свою жизнь с энергетикой.

"Действительно, за эти 1,5 месяца мы стали одной большой командой. Спасибо большое руководству компании за эту возможность окунуться в этот непростой, но очень интересный мир электроэнергетики, узнать об этой профессии все. Мы готовы к работе!", - подчеркнул командир отряда Алексей Гусишный.