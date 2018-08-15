Энергетики "МРСК Урала" проводят в Златоусте масштабную реконструкцию ЛЭП 110 кВ

В связи с этим заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Урала" Антон Дьячков провел на производственной площадке рабочее совещание.

Необходимость проведения реконструкции объясняется прежде всего тем, что две воздушные линии электропередачи: ВЛ 110 кВ "Таганай — Златоуст 3" и ВЛ 35 кВ "Уржумка тяга — Златоуст тяга" были построены еще в прошлом веке. Если быть точнее, то первая линия вошла в строй еще в 1932 году, а вторая — в 1939 году. Стоит отметить, что и проходят они по труднодоступной горной и лесной местности со сложным рельефом и большими перепадами высот.

В ходе реконструкции энергетикам предстоит выполнить работы по демонтажу деревянных опор, которые давно уже отслужили свой срок. После этого они должны установить новые опоры, но уже металлические и железобетонные. Также им предстоит произвести замену 23 с половиной километра провода и грозозащитного троса, линейной изоляции и арматуры.

В эти дни специалисты Златоустовских электрических сетей уже установили 28 опор на ВЛ 110 кВ "Таганай — Златоуст 3". До конца этого года энергетики намерены произвести монтаж 46 железобетонных и металлических опор, а также около трех километров провода.

Сам инвестиционный проект "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Златоуст — Таганай" предполагает также монтаж нового участка, протяженность которого составляет семь с половиной километра, совместной подвески проводов ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на двухцепных опорах. Реализация проекта должна завершиться в 2019 году.

По итогам осмотра электросетевых объектов Антон Дьячков положительно оценил ход реконструкции. При этом он подчеркнул особую значимость выполнения всех запланированных мероприятий в срок и в четком соответствии с графиком. Отмечена также была и важность их своевременного ввода в эксплуатацию.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго", проводимая реконструкция ЛЭП позволит в значительной степени повысить надежность транзита электроэнергии от подстанции "Златоуст‑500" до крупных потребителей. Сред них ОАО "Златоустовский электрометаллургический завод" и ОАО "РЖД". Еще одним важным результатом реконструкции станет повышение надежности и качества электроснабжения жителей и социально значимых объектов Златоустовского городского округа.

В энергокомпании отметили, что все работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго". Предполагается, что общая сумма вложений энергокомпании в масштабную реконструкцию должна составить более 115 миллионов рублей.

«Южноуральская панорама Онлайн»