МРСК Центра и Приволжья продолжает комплексную работу по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение производственной безопасности и сохранение здоровья профессионального коллектива. В первом полугодии 2018 года на реализацию программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса было направлено около 194 млн рублей.

В целях обеспечения безопасности сотрудников основные усилия компании направлены на улучшение состояния оборудования, а также на обеспечение персонала современными средствами защиты и приспособлениями для безопасного производства работ: спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, комплектами переносных заземлений для установки с земли, индивидуальными сигнализаторами напряжения и др.

Всего в 2018 году на мероприятия по охране труда и сохранению здоровья персонала будет направлено более 410 млн рублей. Еще порядка 2 млрд рублей будет направлено на обеспечение безопасного состояния оборудования, в том числе замену устаревшего оборудования на более современное и безопасное.

В течение шести месяцев текущего года МРСК Центра и Приволжья проводило теоретическое и практическое (на учебно-тренировочных полигонах) обучение персонала, имеющего право производства работ повышенной опасности, в том числе в электроустановках, на высоте, работ по расчистке трасс ВЛ. Во всех филиалах компании прошли профилактические и тематические мероприятия: Дни охраны труда, Дни оперативного работника, смотры-конкурсы по охране труда. Серьёзное внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения. Семинары, конкурсы профессионального мастерства среди водителей, декадники безопасности дорожного движения и различные формы обучения водительского состава направлены на предотвращение травматизма персонала при эксплуатации автотранспортных средств.

Кроме того, реализуются технические мероприятия по предотвращению случаев травматизма со сторонними лицами. Энергетики регулярно осматривают энергооборудование, проверяют наличие запирающих устройств на дверях энергообъектов, находящихся на территории или в непосредственной близости от детских учебных заведений. Продолжается программа по выносу энергообъектов с территорий детских учреждений, осуществляется замена устаревшего неизолированного провода на современный и безопасный самонесущий изолированный провод, а также замена воздушных линий на подземные кабельные. Сотрудники энергокомпании ведут активную разъяснительную работу по профилактике электротравматизма с населением, в первую очередь с детьми и подростками, рыбаками и хозяевами частных домовладений.