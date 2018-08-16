На базе "Омскэлектро" открыли учебно-производственный центр для подготовки специалистов

Акционерное общество "Омскэлектро" в течение нескольких лет вело работу по получению лицензии на образовательную деятельность. И вот теперь флагман омской электроэнергетики располагает весьма ценным ресурсом — собственной учебной площадкой. В торжественной церемонии открытия учебно-производственного центра принимали участие глава региона Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

По словам градоначальницы, акционерное общество "Омскэлектро" берет курс на конкурентоспособность. Если раньше главной задачей предприятия было обеспечение финансовой устойчивости, то теперь пришло время подумать о перспективном развитии.

"Очень важно наряду с реализацией инвестиционных программ заниматься модернизацией основных производственных фондов. То, что сегодня "Омскэлектро" открыло учебно-производственный центр, демонстрирует: задача реализовать конкурентоспособную позицию не только предприятия в отдельности, но и региона в целом, заключается именно в инвестициях в человеческий капитал, в профессиональные компетенции, — отметила мэр Омска Оксана Фадина. — Учитывая, что сегодня не во всех субъектах Российской Федерации предприятия электроэнергетики могут позволить себе такие серьезные программы в части послевузовского обучения, то эту площадку мы можем предложить нашим коллегам в других регионах".

В двухэтажном здании учебного центра располагаются несколько классов для теоретической подготовки и электротехнические лаборатории, где обучающиеся будут на практике отрабатывать полученные знания. Центр оснащен самым современным оборудованием, которое в своей работе предстоит использовать специалистам-энергетикам.

"Мы получили массу плюсов в связи с открытием центра: экономическая выгода от того, что мы учим специалистов у себя, а не отправляем на учебу в другие города; практическая выгода — мы учим только тому, что надо конкретному специалисту, он учится работать руками, применяя полученные теоретические знания. И сегодня для нас по-настоящему радостный и торжественный день", — рассказал директор АО "Омскэлектро" Андрей Жуковский.

В центре будут действовать 9 основных программ по обучению электромонтеров и 15 программ по переподготовке, которые будут актуализировать новые технологии в электроэнергетике и охране труда. В число преподавателей войдут ведущие инженеры АО "Омскэлектро", которые сами прошли путь от простого рабочего до высококлассного специалиста.

Администрация города Омска