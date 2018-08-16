Областной суд в очередной раз подтвердил легитимность тарифных решений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в сфере электроэнергетики

Ежегодно региональный комитет по тарифному регулированию определяет размер необходимой валовой выручки (НВВ) всех электросетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области, устанавливает единые (котловые) и индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей региона, которые в том числе затрагивают интересы как населения и прочих потребителей, так непосредственно и всех электросетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии Мурманской области.

При этом одна из крупнейших электросетевых организаций Мурманской области, по сетям которой в том числе осуществляется поставка электроэнергии населению Мурманска, неоднократно пыталась оспорить принятые комитетом нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики с целью включения в размер НВВ компании издержек от предпринимательской деятельности.

Не стали исключением и решения комитета на 2018 год: АО "МОЭСК" обратилось в Мурманский областной суд с иском о довключении в НВВ порядка 250 млн руб. и, соответственно, об отмене единых (котловых) и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии

13 августа Мурманский областной суд после многочисленных судебных заседаний с участием как непосредственно представителей АО "МОЭСК", комитета, так и привлеченных свидетелей, специалиста УФНС России по Мурманской области, с учетом мнения Федеральной антимонопольной службы, в очередной раз подтвердил законность и обоснованность принятых региональным комитетом по тарифному регулированию на 2018 год оспариваемых нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики, а также их абсолютное соответствие федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу.

"Риски предпринимательской деятельности должна нести только организация, а ни в коем случае – потребитель. Комитет и в дальнейшем с особой щепетильностью будет подходить к данному вопросу, в первую очередь в интересах потребителей электроэнергии – населения нашего региона" – подчеркнула заместитель председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Анна Багрова. Данная позиция была неоднократно озвучена в ходе судебного процесса.

Правительство Мурманской области, официальный портал