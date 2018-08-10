Правительство Российской Федерации приняло постановление "Об утверждении правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

Правительство Российской Федерации постановлением 13 августа 2018 года № 937 утвердило Правила технологического функционирования электроэнергетических систем.

Документ устанавливает технологические основы надежного функционирования и развития Единой энергетической системы России и технологически изолированных энергосистем.

Принципы функционирования электроэнергетической системы впервые в истории Российской энергетики комплексно и в полном объеме прописаны в Правилах и включают основные необходимые параметры и характеристики функционирования, а также устанавливают требования к устойчивости и надежности энергосистемы.

Действие Правил распространяется на входящие в состав Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем объекты электросетевого хозяйства, объекты по производству электрической энергии, их оборудование и устройства, а также на энергопринимающие установки потребителей электрической энергии при их работе в составе энергосистемы.

Основная часть требований, включенных в Правила, является консолидацией требований нормативно-технических документов, ранее действовавших в электроэнергетике, и требований, не закрепленных в нормативных документах, но при этом по факту применяемых субъектами отрасли.

"Принятие Правил является важнейшим шагом в направлении установления технологической целостности и обеспечения устойчивого функционирования энергосистемы России", - отметил Андрей Черезов. По его словам, в целях дальнейшей регламентации технологической деятельности Правилами предусмотрена системная работа по разработке необходимых нормативно-технических документов. В частности, Минэнерго России поручено разработать и утвердить 35 нормативных актов в сфере технологического регулирования функционирования энергосистемы. В их числе - "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации", "Правила переключений в электроустановках", "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики".