АО "ОЭК" повысило надежность электроснабжения фестиваля фейерверков

В рамках подготовки четвертому ежегодному фестивалю фейерверков "Ростех" специалисты Южного и Юго-Восточного районов электрических сетей АО "Объединенная энергетическая компания" выполнили работы по повышению надежности электроснабжения Братеевского каскадного парка и парка 850-летия Москвы.

Работники АО "ОЭК" произвели ремонт на шести кабельных линиях 0,4 кВ, осуществили работы по приведению около четырехсот установок наружного освещения в регламентое состояние (выправка, покраска опор, замена перегоревших ламп освещения), а также провели внеплановое техническое обслуживание двух трансформаторных подстанций, семи пунктов питания питающих парки.

Кроме того, совместно с Департаментом диспетчерского управления АО "ОЭК" была проведена противоаварийная тренировка с реальными действиями персонала в случае обесточения потребителей и наружного освещения.

Во время проведения фестиваля для дежурства ежедневно было задействовано 9 аварийных бригад и 35 человек персонала АО "ОЭК", а также 10 единиц автомобильной техники.

Фестиваль фейерверков "Ростех" - крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, который ежегодно проходит летом в Москве. 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке ведущие пиротехники со всего мира удивляли зрителей своим мастерством и боролись за звание лучшего.

