Крымский мост оснастят системами безопасности за 3 млрд рублей

Мост через Керченский пролив будет оснащен системами транспортной безопасности стоимостью около 3 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

В них говорится, что подведомственное Минтрансу ФГУП "Управление ведомственной охраны министерства транспорта России" (Москва) объявило запрос предложений в электронной форме на оснащение такими средствами безопасности Крымского моста. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,986 млрд рублей с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются до 29 августа, конкурс планируется провести 30 августа.

В материалах отмечается, что до 20 ноября этого года должны завершиться работы по оснащению средствами защиты автодорожного перехода моста. До 20 ноября 2019 года системы должны быть установлены на железнодорожной части сооружения.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки (14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год). Общая стоимость проекта составляет почти 228 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком выступает компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось 16 мая, на полгода раньше заявленного срока. Для грузового автотранспорта мост должен открыться в октябре этого года, запуск ж/д сообщения намечен на декабрь 2019 года.

В начале июня сообщалось, что строители погрузили последнюю сваю в основание опоры фундамента железнодорожной части моста. В конце июля строительство ж/д части Крымского моста вышло на пиковую мощность, там начались работы по укладке рельс.

Интерфакс