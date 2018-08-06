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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Смоленскэнерго заработал новый телефон доверия

В Смоленскэнерго заработал новый телефон доверия

21 августа 2018, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" в середине августа 2018 года начал работать новый телефон доверия +7 (4812) 42-98-98, позвонив на который, любой житель Смоленской области может сообщить о возможных злоупотреблениях и фактах коррупции со стороны сотрудников филиала, а также о известных фактах хищения электроэнергии, электрооборудования и других противоправных действиях на объектах электроэнергетики региона.

Работать телефон будет бесплатно и круглосуточно. В рабочие дни с 8.00 до 17.00 звонки будут принимать сотрудники службы безопасности филиала, в другое время работает автоответчик. Информация принимается в том числе и от анонимных заявителей.

Пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц – один из важнейших приоритетов деятельности ПАО "МРСК Центра" в сфере безопасности. Еще в 2015 году компания присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, публично подтвердив готовность к реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, созданию условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях.

Отдел безопасности смоленского филиала компании на постоянной основе проводит служебные расследования, а также активно взаимодействует с правоохранительными органами в части выявления случаев злоупотреблений, нанесения ущерба компании, коммерческого подкупа сотрудников, а также пресечения других противоправных действий.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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