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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Мордовэнерго" продолжают выявлять факты незаконного потребления электроэнергии

Энергетики филиала Мордовэнерго продолжают выявлять факты незаконного потребления электроэнергии

22 августа 2018, 15:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Мордовэнерго" в ходе проведенных рейдов в июле выявили 13 недобросовестных потребителей электрической энергии. В их числе одно предприятие, которое находится в Ковылкинском районе, и 12 физических лиц.

Энергетиками составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии в отношении жителей Атяшевского, Краснослободского, Кочкуровского, Ромодановского, Ельниковского, Темниковского, Атюрьевского, Ковылкинского и Инсарского районов республики. Общий объем безучетного потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами составил 108,7 тыс. кВт/ч на общую сумму 329 тыс. рублей.

По всем вышеперечисленным фактам энерговоровства составлены акты, соответствующие заявления поданы в правоохранительные органы.

Потребители, ворующие электроэнергию, должны понимать, что они совершают правонарушение, за которое предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Самовольное подключение к электрическим сетям или вмешательство в работу прибора учета электроэнергии согласно статье 7.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет.

Энергетики призывают жителей Республики Мордовия сообщать о подобных фактах в ПАО "МРСК Волги" (в том числе анонимно) по телефону "горячей линии" 8-800-775-16-42 или в правоохранительные органы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

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