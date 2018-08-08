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Новости компаний

Летние спортивные состязания компании ООО "ПК ХИТ ЛАЙН"

Летние спортивные состязания компании ООО ПК ХИТ ЛАЙН

22 августа 2018, 10:10
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХИТ ЛАЙН

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ХИТ ЛАЙН

ХИТ ЛАЙН

ХИТ ЛАЙН

ХИТ ЛАЙН

10 августа в преддверии Дня Строителя ООО "ПК ХИТ ЛАЙН" провело уже ставший традиционным выезд на природу. В этом году мероприятие имело формат тимбилдинга со спортивно-соревновательным уклоном.

ООО "ПК ХИТ ЛАЙН" внимательно относится к нуждам сотрудников, в том числе и в реализации своего потенциала.

Выездное мероприятие способствует более живой коммуникации между сотрудниками, позволяет перешагнуть рамки "пиджака и галстука" и формирует кредит доверия и взаимоуважения в коллективе, помогает выявить скрытые качестве и таланты. Все это важно для дальнейшего применения в ежедневной офисной жизни компании, позволяет оптимально и нестандартно решить вполне реальные стратегические задачи компании.

По результатам проведения спортивного тимбилдинга победители получили ценные призы и награды.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Производственная Компания ХИТ ЛАЙН"

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