Т Плюс запускает сервис удаленного подключения к теплоснабжению

На сайте ПАО "Т Плюс" начал работу сервис онлайн-подключения к системам теплоснабжения на всей территории присутствия компании: teplo.tplusgroup.ru

Сформировать заявку на подключение теперь можно без посещения офиса: для этого достаточно пройти простую форму регистрации в личном кабинете и с помощью пошаговой инструкции загрузить все необходимые документы. Воспользоваться сервисом могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели на всей территории обслуживания "Т Плюс".

"При реализации нашего онлайн-сервиса мы в первую очередь сделали упор на максимальное упрощение всех действий. Для регистрации в Личном кабинете клиенту достаточно указать свой электронный адрес. На портале отражен полный перечень документов и сведений, которые необходимо указать в заявке для подключения к системам теплоснабжения. Но даже если у нашего клиента возникнут какие-то сложности, его заявка будет принята в работу. Наш специалист рассмотрит заявку, свяжется с заявителем и даст разъяснения", – рассказал Сергей Иванов, руководитель Департамента тепловых сетей Т Плюс.

На портале доступны сведения о зонах работы компании. По каждой из них заявитель может узнать о наличии свободной мощности на источниках теплоснабжения. Здесь же размещен калькулятор "Предварительный расчет", благодаря которому можно узнать ориентировочную стоимость подключения. Также размещены законодательные акты, регулирующие техприсоединение. Через удобную форму обратной связи можно получить консультацию специалиста.

По итогам рассмотрения заявки клиенту в личный кабинет, а также на электронную почту, будет направлено уведомление о направлении договора о подключении к системам теплоснабжения. Подписать договор можно удаленно - с применением электронной цифровой подписи, что вообще исключает необходимость посещать офис компании. Для тех, кто больше доверяет бумажным носителям, в уведомлении указываются координаты и часы работы ближайшего офиса Т Плюс.

