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Отраслевые новости: Энергетика

Чувашская энергосбытовая компания приняла участие в работе Бульвара энергосбережения

Чувашская энергосбытовая компания приняла участие в работе Бульвара энергосбережения

23 августа 2018, 15:14
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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АО "Чувашская энергосбытовая компания" приняло участие в работе открывшейся в Чувашии площадке третьего Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче – Бульвар энергосбережения. Региональные мероприятия фестиваля стартовали в столице республики – городе Чебоксары – в день празднования очередной годовщины со дня его основания.

Совместно с другими участниками фестиваля ЧЭСК рассказала горожанам и гостям праздника о современных энергоэффективных технологиях и способах экономии электроэнергии в быту и на производстве. Одним из них является автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Её возможности специалисты компании демонстрировали с помощью двух стендов с подключенным электротехническим оборудованием и изображенной схемой передачи данных. Автоматизированная система ЧЭСК включает порядка 6,3 тыс. приборов учета электроэнергии потребителей республики. Осуществляется информационный обмен данными с АИИС КУЭ ряда крупных потребителей.

Для пришедших на праздник детей ЧЭСК организовала конкурс рисунков. Юные художники изображали свое видение сегодняшнего этапа развития энергетики и энергоэффективности, фантазировали на тему перспектив, делились своими знаниями в области энергосбережения. Ветряки размером с яблоню, установленные на загородном участке, электрокары, аккумулирующие энергию молний, пришельцы, прибывшие перенять опыт работы гидроэлектростанций, и многое другое – таким ребята представляют будущее отрасли. Ещё одной темой конкурса, в честь праздника, стала открытка для любимого города. Всего в конкурсе приняли участие около 100 детей. Победители в награду за старания получили футболки и кепки с символикой ЧЭСК, а также альманах "Хочу всё знать – 2018". Их работы в ближайшее время украсят детские уголки межрайонных отделений ЧЭСК.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит с 2016 года. Он проводится в областных центрах и крупных городах России для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики.

Компания: ПАО "РусГидро"

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