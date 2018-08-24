Александр Новак переизбран Председателем Совета Директоров ПАО "Россети"

Лучшая защита — это нападение
24 августа 2018, 16:13
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран на пост Председателя Совета Директоров ПАО "Россети". Решение членов Совета Директоров было единогласным.
В Совет Директоров ПАО "Россети" входят 15 членов: Министр Энергетики Александр Новак, генеральный директор компании Павел Ливинский, председатель правления "Системного оператора" Борис Аюев, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко, председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров, ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, гендиректор "Российского энергетического агентства" Анатолий Тихонов, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, заместитель председателя "Совета рынка" Олег Баркин, генеральный директор "Сколково-Венчурные инвестиции" Василий Белов, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов, президент "Опоры России" Александр Калинин, генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов, гендиректор "Межрегионэнергосбыта" Станислав Аширов и заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин.