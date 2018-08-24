ХКА приглашает в Казань на выставку "Нефтехимия"

С 4 по 6 сентября в Казани, в Выставочном центре "Казанская ярмарка", будет проходить 25-ая международная специализированная выставка "НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ".



Холдинг Кабельный Альянс приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Альянса на данном мероприятии.

На нашем стенде будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового комплекса, в том числе последние разработки, выпускаемые на предприятиях Холдинга.

Посетители стенда смогут ознакомиться с новинками производства, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой службы.



Кроме того, специалисты Холдинга примут активное участие в работе отраслевых бизнес-встреч энергетиков, которые состоятся 6 сентября с 12.00 до 13.00, в главном здании ВК "Казанская ярмарка". Для участия в мероприятии требуется регистрация: принять участие.

Контактное лицо от организаторов бизнес-встреч: Эльвира Козлова, PR - менеджер проекта, dprexpoel@gmail.com, 8-952-040-31-27.



Стенд ООО "ХКА"

4.221

павильон 4



Место проведения

Выставочного центра "Казанская ярмарка"

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8

Как добраться



Время работы выставки:

4 сентября: 9:00-17:00

5 сентября: 10:00-17:00

6 сентября: 10:00 – 13:00



Будем рады видеть Вас на нашем стенде!



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Оформить участие в деловой программе



Деловая программа (doc, 434 КБ)



Список участников на 24.08. (pdf, 228 КБ)

