ХКА приглашает в Казань на выставку "Нефтехимия"

27 августа 2018, 11:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
С 4 по 6 сентября в Казани, в Выставочном центре "Казанская ярмарка", будет проходить 25-ая международная специализированная выставка "НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ".
Холдинг Кабельный Альянс приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Альянса на данном мероприятии.
На нашем стенде будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового комплекса, в том числе последние разработки, выпускаемые на предприятиях Холдинга.
Посетители стенда смогут ознакомиться с новинками производства, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой службы.
Кроме того, специалисты Холдинга примут активное участие в работе отраслевых бизнес-встреч энергетиков, которые состоятся 6 сентября с 12.00 до 13.00, в главном здании ВК "Казанская ярмарка". Для участия в мероприятии требуется регистрация: принять участие.
Контактное лицо от организаторов бизнес-встреч: Эльвира Козлова, PR - менеджер проекта, dprexpoel@gmail.com, 8-952-040-31-27.
Стенд ООО "ХКА"
4.221
павильон 4
Место проведения
Выставочного центра "Казанская ярмарка"
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8
Как добраться
Время работы выставки:
4 сентября: 9:00-17:00
5 сентября: 10:00-17:00
6 сентября: 10:00 – 13:00
Будем рады видеть Вас на нашем стенде!
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Деловая программа (doc, 434 КБ)
Список участников на 24.08. (pdf, 228 КБ)