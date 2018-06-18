АО "НТЦ ФСК ЕЭС" и Шеньянский исследовательский институт (Китай) договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия продукции национальным стандартам, техническим регламентам и иным нормативно-техническим документам заключили АО "НТЦ ФСК ЕЭС" и Shenyang Transformer Research Institute Co., Ltd. (STRI).

• Игорь Косолапов, Генеральный директор АО "НТЦ ФСК ЕЭС";

• Guan Qinggang, Заместитель главного инженера Shenyang Transformer Research Institute Co., Ltd.

Соглашение подписано в присутствии Председателя РНК СИГРЭ, Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова.

Стороны договорились сотрудничать в области продвижения услуг по подтверждению соответствия продукции требованиям Международной электротехнической комиссией (МЭК) и другими нормативными документами.

В рамках Соглашения, стороны будут обмениваться информацией для осуществления сотрудничества.Также стороны договорились о возможности присутствия экспертов одной стороны на испытаниях оборудования, проводимых другой стороной (с правом подписи протокола испытаний) с целью дальнейшего взаимного признания результатов этих испытаний.

Основой для сотрудничества является аккредитация сторон в заявленной области на предмет соответствия требованиям национальных стандартов, а также промышленных интересов сторон.